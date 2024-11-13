Консервативный философ, политолог и социолог Александр Дугин стал специальным гостем на форуме «Мы — Россия» в подмосковном Сергиевом Посаде. Он более двух часов отвечал на вопросы молодежи, которой нравился диалог, и из-за этого его долго не могли завершить, сообщили организаторы мероприятия.

«Мы с радостью отмечаем, как растет масштаб наших мероприятий. Все больше ребят приезжает к нам в гости из разных регионов нашей страны и дружественного зарубежья. Мы увеличиваем количество направлений образовательной программы, количество профильных спикеров. Сегодня участники форума „Мы — Россия“ встретились с человеком невероятного опыта, который оказывает огромное влияние на современное российское общество, большим мыслителем Александром Дугиным. Ребята смогли пообщаться со спикером, у которого брал интервью Такер Карлсон, а ведь кроме него из наших соотечественников журналист брал интервью только у президента Владимира Путина и Павла Дурова», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед тем, как перейти в формат общения «вопрос — ответ», Александр Дугин прочитал участникам небольшую лекцию, в ходе которой затронул ряд важных вопросов, в том числе геополитических. Он простым языком смог рассказать молодежи, какие события привели к той политической ситуации, свидетелями которой являются все ныне живущие люди. Дугин помог участникам форума разобраться в вопросах прошлого, которые стали причиной событий в нашем настоящем.

После этого Дугин отвечал на вопросы представителей молодого поколения. Ребятам так понравился разговор, что они не могли остановиться и задавали все новые и новые вопросы. В диалоге участвовали более 350 человек. В конце мероприятия политолог сделал комплимент молодежи, назвав ее прекрасной. Беседа завершилась бурными аплодисментами.

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