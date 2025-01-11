Дудинов сообщил о введении режима ЧС в Черноморском районе Крыма

В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за разлива мазута после двух кораблекрушений в Керченском проливе, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Черноморского района Республики Крым Александр Дудинов.

По словам главы района, ситуация полностью контролируется. У местной комиссии по ЧС уже есть план действий, который будут реализовывать для устранения последствий происшествия.

«Профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории. Сегодня к уборке присоединяться еще порядка 100 волонтеров. Уборка мазута запланирована на трех локациях — на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово», — пояснил Дудинов.

Глава Черноморского района обратился с просьбой к местным жителям сообщать об очагах обнаружения выброса мазута на берег или о найденных птицах, которые пострадали из-за разлива нефтепродуктов, в ЕДДС Черноморского района по телефону: +79789011201. Также граждане могут обращаться напрямую к Дудинову через личные сообщения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива мазута в Черноморском районе. Они работают не только на Кубани, но и в Крыму.