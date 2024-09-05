Друг вымогал у москвича 100 тыс рублей за молчание о походе в стриптиз-клуб

В Москве мужчина сходил со своим знакомым на стриптиз, после чего тот начал вымогать у него 100 тыс. рублей, грозясь рассказать обо всем жене, сообщает Baza .

Москвич, у которого вымогали деньги, занимается строительством. Знакомый привел к нему клиента и попросил за это половину комиссии. Не дождавшись окончания стройки, мужчина начал требовать 40 тыс. рублей.

Строитель объяснил, что деньги ему пока не перевели, а потому отдать половину комиссии он не мог. Тогда знакомый решил прибегнуть к вымогательству, перейдя на личное.

Мужчина стал требовать у москвича 100 тыс. рублей, иначе он грозился рассказать его жене об их совместном походе в стриптиз-клуб.

«Кидай сотку до вечера, или интересно, как ты ходил на тренировку или еще куда мы ходили», — написал вымогатель.

Строитель не стал терпеть шантаж, а обратился в полицию.