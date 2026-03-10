Дрозда-мутанта встретили прохожие в Екатеринбурге

На Урале заметили дрозда с мутацией — птица была практически полностью белого окраса, сообщает E1.RU .

Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычного пернатого на перекрестке улиц Фрунзе — 8 Марта. Птица искала пищу в снегу, практически полностью слившись с ним из-за своего белого окраса.

Обычно дрозды коричневого или черного цвета. Но в некоторых случаях у птиц возникает мутация — лейкизм. Она приводит к частичной или полной потере пигментации перьев.

Так произошло и с птицей, на которую наткнулись жители Екатеринбурга. По словам орнитолога Александры Хлопотовой, это дрозд-рябинник. У него произошла почти полная потеря пигментации, из-за чего у пернатого получился такой редкий окрас — белый с небольшими черными пятнышками.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличилась численность крапивника и черного дрозда. В целом специалисты фиксируют тенденцию смещения мест обитания птиц из открытых пространств в леса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.