Численность крапивника и черного дрозда увеличилась в Подмосковье

Орнитологи зафиксировали рост популяций некоторых видов птиц в Подмосковье по итогам многолетнего мониторинга, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье опубликованы результаты исследования, посвященного динамике численности обычных видов птиц. Работа проведена в рамках программы «Птицы Москвы и Подмосковья» и отражена в новом выпуске сборника «Фауна и население птиц Европейской России».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что наблюдения орнитологов позволяют оценить экологическое состояние биотопов региона. По итогам исследования, 24 вида птиц сохраняют стабильную численность на протяжении последних пяти лет, а у 20 видов отмечено умеренное снижение. В целом специалисты фиксируют тенденцию смещения мест обитания птиц из открытых пространств в леса.

Особенно выраженный рост численности зафиксирован у крапивника и черного дрозда. Для перелетных видов важную роль играет потепление климата: дальние мигранты сокращают численность, а ближние, напротив, увеличивают популяции — в 22 процентах случаев отмечен рост.

Ознакомиться с полными результатами исследования можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.