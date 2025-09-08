Древний могильник возрастом 5,5 тыс лет нашли в Якутии

В местности Ой-Муран, расположенной на территории 4-го Мальжагарского наслега Хангаласского улуса Якутии, ученые сделали важное открытие. В ходе полевых работ 2025 года археологи обнаружили редкий могильник эпохи каменного века, которому примерно 5500 лет, сообщается на сайте Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (АНИЦ РС (Я)) .

Находка, возраст которой оценивается примерно в 5500 лет, представляет особую ценность для науки. Анализ ДНК из обнаруженных костных останков может предоставить информацию о генетической связи между древними обитателями берегов реки Лены и современными народами, населяющими эти территории.

По словам представителей центра, текущий археологический сезон оказался богатым на интересные открытия, среди которых найденный могильник занимает особое место.

Местный краевед Александр Филиппов обнаружил человеческий череп, который был выбит копытами лошадей из разрушающегося берега реки Лены. После этой находки управление Республики Саха по охране культурного наследия сформировало специальную рабочую комиссию для изучения объекта.

Специалисты центра сообщили, что для сохранения потенциально ценной археологической находки от дальнейшего разрушения и определения ее исторической значимости была собрана группа экспертов. В состав комиссии вошли не только сотрудники управления, но и археологи из Арктического научно-исследовательского центра Якутии, а также специалисты Якутской лаборатории археологии Крайнего Севера. Научное руководство группой осуществляют кандидат исторических наук Виктор Дьяконов и Елена Соловьева.

О захоронении

Специалисты сообщили, что на берегу реки Лены было найдено погребение взрослого человека, рядом с которым располагались разделенные останки, предположительно принадлежавшие подростку. По словам археологов, оба погребенных были снабжены богатыми погребальными принадлежностями. На каждом скелете находились сложные луки. Деревянные части оружия не сохранились, однако их присутствие удалось установить по следам древесного тлена и многочисленным костяным накладкам, некоторые из которых были украшены резным орнаментом.

По данным АНИЦ РС (Я), особую ценность представляет обнаруженная коллекция черешковых наконечников из кремня, сланца и халцедона, которые прежде встречались в Центральной Якутии крайне редко. Помимо этого, каждый погребенный имел при себе составные ножи с костяными рукоятками и кремневыми лезвиями. У одного из расчлененных скелетов нашли нож с костяной основой, украшенной простым линейным орнаментом.