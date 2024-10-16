Дрейфовавший в Охотском море мужчина рассказал, что ему помогло выжить

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что ему помогло выжить, пишет РИА Новости .

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но „Монгол“ спальник был, там верблюжья шерсть», — рассказал он.

Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, поместили в противошоковую палату. Он похудел на 50 кг за это время. Его родственники умерли от истощения.

Медики утверждают, что Михаил находится в стабильно тяжелом состоянии. Ближайшее время ему предстоит провести в реанимации.

Михаил, его брат и племянник сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область на лодке. 9 августа они пропали в Охотском море.

Судно нашли только 14 октября у берегов Камчатки. Михаил оказался единственным выжившим, он два месяца дрейфовал с телами погибших родных.