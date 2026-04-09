Дождливо, но тепло: в понедельник воздух в Московском регионе прогреется до +16

Температура в Московском регионе поднимется до плюс 16 градусов в начале следующей недели. Также прогнозируются дожди, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 9 апреля, в Москве и области отмечаются осадки, в некоторых районах идет снег. Ветер усилился, порывы достигают 16-17 м/с. Температура тоже упала: она составляет от минус 0,1 градуса в Шаховской до плюс 3 градусов на юге региона.

Осадки прекратятся ночью, но возобновятся утром в пятницу. Столбики термометров в Москве покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, в области — плюс 2 — плюс 7 градусов. Это будет финальный день арктического вторжения.

В субботу местами пройдут небольшие дожди, но станет теплее. Воздух прогреется до плюс 6 — плюс 8 градусов в столице и до плюс 4 — плюс 9 градусов по области.

12 апреля осадки начнут прекращаться, появятся прояснения в облаках. После полудня температура в Москве поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, в Подмосковье — до плюс 8 — плюс 13 градусов.

Начало новой недели будет теплым. В понедельник местами могут пройти небольшие дожди, но температура днем в Московском регионе составит плюс 11 — плюс 16 градусов.

В четверг синоптики отметили, что апогей похолодания в Подмосковье и столице будет в ближайшие сутки. Возможны снег и гололедица.

