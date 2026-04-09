Апогей похолодания в Московском регионе придется на ближайшие сутки

сегодня в 10:55

Апогей похолодания в Подмосковье и столице будет в ближайшие сутки. Возможны снег и гололедица, рассказал в эфире «Соловьев Live» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве — плюс 3,8 градуса, идет дождь. На севере Московской области, в Клину, появился снег. Ветер северо-восточный, скорость — пять метров в секунду. Возможны порывы до 11 м/с.

10 апреля холодное влияние тыла циклона сохранится. Его центр приблизится к российской столице. Следовательно, метеоусловия могут стать хуже.

Ожидается пасмурная погода со скоротечными осадками. Ветер будет северный, северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду. Ночью возможны заморозки от 0 до -3 градусов. На дорогах появится гололедица.

