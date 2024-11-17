Дождливо и ветрено будет в Московском регионе в воскресенье

сегодня в 07:12

Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 11 м/с будет в Московском регионе 17 ноября

Днем в воскресенье в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сказала, что в Москве зима будет теплой и снежной. Во второй половине ноября заморозков не ожидается.