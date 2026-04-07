Дождливая погода ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник пройдет небольшой дождь, на востоке области умеренный, термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до 0 — плюс 2 градусов, днем 8 апреля она будет плюс 7 — плюс 9. Пройдет дождь с мокрым снегом, возможна гололедица.
