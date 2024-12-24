Дождик и стеклянные игрушки: названы опасные новогодние украшения для животных

Как известно, домашние питомцы любят погрызть главный атрибут праздника — елку. Елочные иголки могут травмировать слизистую ротовой полости, еще хуже, если животное проглотит веточку — ее придется извлекать оперативным путем, предупредила ветеринар.

Вместо живой елки лучше поставить искусственную, хотя и она не полностью безопасна. Можно купить когтеточку в форме елочки.

Электрические гирлянды лучше размещать там, где животное их не достанет. Ведь они могут ударить током, если попадутся в зубы питомцу, отметила ветврач.

По ее словам, елочные игрушки тоже желательно вешать повыше, и лучше отказаться от стеклянных изделий в пользу пластиковых или деревянных, так как осколки могут поранить лапы или быть проглочены.

По словам ветеринара, самое опасное для домашних питомцев — это дождик и мишура, так как при проглатывании они могут образовать комок, застрять или запутаться в кишечнике и привести к серьезным травмам кишечника, вплоть до летального исхода. Поэтому Грезина призвала вообще отказаться от таких видов новогодних украшений, а если животное все-таки их проглотит — срочно обратиться к ветеринару.

Кроме того, навредить здоровью питомцев могут и ароматические свечи с резким запахом — они могут вызвать аллергические реакции, в том числе слезотечение и удушье. Поэтому комнату лучше проветривать и не оставлять зажженные свечи.