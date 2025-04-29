сегодня в 07:48

Дожди придут с запада Московской области в ближайшее время

В ближайший час дожди начнутся в западных территориях Подмосковья, а потом дойдут до столицы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он добавил, что к Москве осадки доберутся к 9-10 часам утра.

По его словам, за этот день в регионе может выпасть до 2 до 7 мм осадков. Самые заметные дожди прогнозируют на севере региона.

Во вторник в Московском регионе температура составит плюс 7 — плюс 9 градусов. Будет облачно, ожидается порывистый ветер, временами пройдет дождь.