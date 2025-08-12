Дожди и холод: синоптики предупредили об осенней погоде в Кемерове

Специалисты Гидрометцентра Кемерова заявили, что во второй половине августа в Кузбассе начнутся практически ежедневные осадки, однако говорить про их количество пока рано, сообщает Сiбдепо .

Во второй половине месяца температура воздуха будет выше нормы на примерно один градус, но к концу месяца могут начаться заморозки. Это типичная погода для Кузбасса в этой декаде года.

«Дожди будут почти каждый день», — отметили в Гидрометцентре.

А вот в Москве погода идет на улучшение, но дожди возможны вплоть до четверга. Температура установится в пределах от плюс 20 до плюс 22 градусов, а по ночам — от плюс 10 до плюс 15 градусов. Осадки будут носить кратковременный характер, ждать их можно во второй половине дня.

Кроме того, к концу недели в столице может немного повыситься давление. В пятницу осадки прекратятся, температура вырастет до 22 — 24 градусов тепла. В воскресенье в город могут вернуться дожди и придет похолодание: температура упадет ниже плюс 20 градусов.