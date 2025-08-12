Фото - © Люди под дождем/Медиасток.рф

сегодня в 10:36

Дожди в столице продлятся до четверга

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился, что в течение недели погода в Москве пойдет на улучшение, сообщает RT .

Однако дожди возможны еще вплоть до четверга.

«Температура при этом будет выше +20 °С, в пределах +20…+22 °С. В ночное время в эти дни ожидается +10…+15 °С. Дожди будут носить кратковременный локальный характер, а ожидать их стоит в послеобеденное время», — считает синоптик.

К концу недели ожидается небольшое повышение давления. Уже в пятницу осадки прекратятся, а температура повысится до +22…+24 °С.

Однако в воскресенье в столицу придёт очередной циклон с дождями, температура упадёт ниже отметки +20 °С.