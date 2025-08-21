сегодня в 18:52

Дожди и холод ожидаются в Петербурге на выходных

В ближайшие дни жителей Санкт-Петербурга ждет ухудшение погоды. По информации главного синоптика города Александра Колесова, формирующийся над Прибалтикой циклон принесет в регион осадки уже 22 августа, сообщает «Бриф24» .

Наиболее интенсивные дожди прогнозируются 23 и 24 августа — в субботу и воскресенье. Непогода, как отмечают метеорологи, продолжится и в первые дни следующей недели.

Температурный режим также не порадует петербуржцев. Главный синоптик города отметил, что воздух прогреется только до плюс 18 градусов, а в дождливые дни столбики термометров могут показать еще более низкие значения.

Уже 20 августа максимальная температура в городе составила лишь плюс 17,3 градуса.

Ранее эксперты сервиса «Яндекс.Погода» заявили, что жителей многих регионов России ожидает теплая осень. Так, в Петербурге она обещает побить рекорд за последние 30 лет.