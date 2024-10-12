Дождь, ветер и +12 градусов будут в Московском регионе 12 октября

Гидрометцентр: дождь и ветер будут в Московском регионе в субботу

Днем 12 октября в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В регионе ожидается юго-восточный ветер, от 7 до 12 метров в секунду. На западе Подмосковья будет дождь.

Ночью в столице и области ожидается от четырех до шести градусов тепла. Местами маленькие осадки. Ветер юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец говорил, что в 2024 году снег образуется только в начале декабря, а не в конце ноября. Причина в теплом климате.