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В столице снег ляжет в начале декабря из-за теплого ноября

В этом году из-за теплого ноября в Москве устойчивый снег появится в начале декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он напомнил, что обычно это происходит в конце ноября.

По его словам, следующая неделя начнется наступлением настоящей осени. Пройдут дожди, а температура понизится.

«Во вторник и среду может пройти первая репетиция зимы — есть вероятность того, что к ливням кое-где начнет примешиваться мокрый снег», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что среднесуточная температура будет ниже плюс 5 градусов в последней декаде октября. Тогда можно приступать к переобувке машин в зимний комплект шин.