Дождь, снег и сильный ветер будут в Москве 1 ноября

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КГХ Москвы: до 20 мм осадков выпадут в Москве в пятницу

В Российской столице в пятницу будет непогода. Ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

До конца пятницы в Москве выпадут до 14 миллиметров осадков. В некоторых частях города — до 20 мм.

Ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 21 метра в секунду.

Вечером температура воздуха может опуститься ниже нуля. Возможен гололед.

Ранее сообщалось, что такая же погода будет и 2 ноября. Водителям рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю.