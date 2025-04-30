Дождь, снег, гроза: МЧС предупредило о буре в Подмосковье

сегодня в 13:24

Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий с 1 мая

ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условиях с 03:00 1 мая до 00:00 2 мая.

Произойдет выход активного циклона с северо-запада — из-за этого будут сильные осадки.

1 мая ожидается дождь, а на севере Подмосковья будет идти снег. Днем в отдельных частях региона возможна гроза, усиление ветра в порывах до 16 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за дождя. Аналогичные меры предприняли и в российской столице.