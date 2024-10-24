Дождь и ветер придут в Московский регион в четверг

Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 15 м/с будет в Московском регионе 24 октября

Днем в четверг в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет облачно с прояснениями. В Москве ожидается небольшой дождь, в области умеренный. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ночью будет от пяти до семи градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и маленький дождь. Ветер северо-западный и северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде 24 октября. В этот день не стоит прятаться под деревьями или парковаться около них в связи с ветром до 15 метров в секунду.