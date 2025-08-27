Дождь и ветер до 15 м/с будут в Московском регионе 27 августа

Днем 27 августа в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области будет от семи до девяти градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не будет. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и области 1 сентября будет до 25 градусов тепла. Дождя в этот день не ожидается.