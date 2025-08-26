В Подмосковье и столице в День знаний, 1 сентября, ожидается до 25 градусов и без осадков, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода в этот день будет хорошая, (температура — ред.) выше климатической нормы где-то на пару-тройку градусов. Отдельные климатические модели прогнозируют температуру около 25 градусов», — сказала Позднякова.

Она отметила, что в области и столице первого сентября установится теплая погода, также школьникам и их родителям не понадобятся зонты, так как осадков не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Центральной России температура 29 августа повысится до 16-21 градуса, а 30–31 августа ожидается 23-26 градусов. Более того, по мнению синоптика, начало сентября тоже выдастся благоприятным.