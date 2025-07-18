Дождь и ветер до 12 м/с будут в Московском регионе 18 июля

Днем 18 июля в Москве и области ожидается от 26 до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В пятницу днем в Москве и области будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 14 до 16 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с 09:00 19 июля до 21:00 20 июля. В это время возможны дожди, ливни и грозы.