Дождь и ветер до 11 м/с будут в Московском регионе 16 августа

Днем 16 августа в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе днем в субботу будет переменная облачность. Во второй половине дня может пойти небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Будет небольшой дождь. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее на территории гослесфонда Московской области, в Ногинском участковом лесничестве, случился пожар. Его тушили 10 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы техники. 16 августа на территории региона действует II класс пожарной опасности.