Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 15-17 августа

14 августа на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: в Ногинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Молзино Богородского г.о. При тушении возгорания были задействованы 10 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники. Пожар был потушен в день выявления. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

15 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве – I класс пожарной опасности.

16 августа на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

17 августа на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 18-25 градусов, ночью – плюс 9-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.