сегодня в 07:15

Дождь и ветер будут в Московском регионе 24 августа

Днем 24 августа в Москве и области будет от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе днем 24 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. В области возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Калининграде заметили водяной смерч. Это произошло у Куршской косы.