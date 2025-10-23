Дождь и туман будут в Московском регионе 23 октября
Днем 23 октября в Москве и области ожидается от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
23 октября днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. В области возможны дождь и туман. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее сообщалось, что 23 и 24 октября в Московской области будет действовать I класс пожарной опасности. Пресс-служба Комлесхоза региона призвала вызывать экстренные службы в случае обнаружения возгорания.
