Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 22–24 октября

22 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

23 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

24 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 3-10 градусов, ночью — плюс 2-7 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность почти без прояснений, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.