Дождь и сильный ветер накроют Московский регион 2 апреля
Гидрометцентр РФ: дождь и ветер будут в Московском регионе 2 апреля
Днем 2 апреля в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В среду в Московском регионе будет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что апрель в Москве будет мокрым и прохладным.