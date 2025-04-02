Дождь и сильный ветер накроют Московский регион 2 апреля

Гидрометцентр РФ: дождь и ветер будут в Московском регионе 2 апреля

Днем 2 апреля в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В среду в Московском регионе будет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что апрель в Москве будет мокрым и прохладным.