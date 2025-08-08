Дождь и сильный ветер будут в Московском регионе 8 августа

Днем 8 августа в Москве и области будет от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу в Московском регионе будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что август в Центральной России будет умеренным. Однако в начале месяца ожидается ряд жарких дней.