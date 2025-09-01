Дождь и сильный ветер будут в Московском регионе 1 сентября

Днем 1 сентября в Москве и области будет от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник в Московском регионе будет переменная облачность. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Будет переменная облачность. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Вечером 31 августа специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что жители Земли будут чувствовать последствия солнечной активности в течение 30-45 часов. Самые сильные магнитные бури наступят 2 сентября.