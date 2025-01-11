Дождь и мокрый снег ожидаются в Московском регионе 11 января

В субботу в Москве и области ожидаются умеренные осадки — дождь и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем составит от 2 до 4 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до минус 3 — минус 1 градуса. Будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер не поменяется.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице оттепели и дожди продолжают уничтожать снежный покров. Сильных снегопадов в ближайшие дни не прогнозируется, так что к середине месяца сугробы будут 1–3 см при норме в 27 см.