Дождь и гололедица будут в Московском регионе 18 декабря

Днем 18 декабря в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки по области — дождь. Также появится гололедица. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидаются облачная погода, туман. Местами возможна гололедица. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на последней декаде декабря в Московском регионе будет морознее. При этом нынешняя среднесуточная температура воздуха остается выше нормы на четыре градуса.

