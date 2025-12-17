Дождь и гололедица будут днем 17 декабря в Московском регионе

Днем 17 декабря в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

17 декабря днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны дождь и гололедица. Ветер западный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -1 до 1 градуса. Ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Московский регион с запада пришел теплый атмосферный фронт. Он создаст подобие оттепели в столице и области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.