Дождь и до 9 градусов тепла будет в Московском регионе 18 октября

Днем 18 октября в Москве и области ожидается от семи до девяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

18 октября днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни в московском регионе будет кратковременное потепление. Температура воздуха будет выше, чем обычно в это время года.

