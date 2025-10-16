Москвичам рассказали, когда в столице закончатся дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается кратковременное потепление, превышающее обычные для этого времени года показатели температуры, сообщает RT .

Синоптик отметил, что последние дни в Москве и области характеризовались холодной погодой, а минувшая ночь ознаменовалась возвращением минусовых температур. Однако уже сегодня ситуация изменится, и температура начнет повышаться, хотя солнечной погоды ждать не стоит.

По прогнозам на сегодня, 16 октября, небо над Москвой постепенно затянется плотными облаками, связанными с теплым атмосферным фронтом, местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит от +5 до +7 градусов Цельсия.

«В пятницу регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Погода будет облачная с небольшими дождями, но температура подрастет и даже на пару градусов превысит климатическую норму. В Москве будет +9…+11 °С, а по области — +7…+12 °С», — рассказал Леус.

Синоптик также добавил, что в субботу в регионе сохранится облачная и дождливая погода. По его словам, поступление теплого воздуха постепенно снизится. Днем в столице ожидается от +7 до +9 градусов Цельсия. В воскресенье в Москве станет еще на один градус холоднее, и по-прежнему будет облачно с небольшими осадками.

Полное прекращение дождей ожидается только в понедельник, уточнил эксперт. В этот день на небе, возможно, появится солнце, но температура воздуха не поднимется выше +5…+7 °С. До конца текущей недели заморозков в столичном регионе можно не ждать. Они вероятны лишь в начале третьей декады октября, заключил Леус.

