Дождь и до +8 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник ожидается дождливая погода, температура поднимется до плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно. Пройдет небольшой дождь, местами в области умеренный.
Скорость ветра южной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.
Из-за сильного дождя в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности.
