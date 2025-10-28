Дождь и до +8 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Общество

В Подмосковье и столице во вторник ожидается дождливая погода, температура поднимется до плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет облачно. Пройдет небольшой дождь, местами в области умеренный.

Скорость ветра южной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Из-за сильного дождя в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности.

