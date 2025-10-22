Дождь и до 7 градусов тепла будет в Московском регионе 22 октября

Днем 22 октября в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

22 октября днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. По области возможен дождь. Ветер северо-восточный, северный от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. По области возможен дождь. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снег и мороз в последнюю декаду октября в Москве и области не ожидаются. При этом дожди могут идти каждый день в этот период.

