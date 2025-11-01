Дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в первый день ноября Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.