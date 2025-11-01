Дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в первый день ноября
В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 2 ноября — от плюс 5 до плюс 7. Будет преимущественно без осадков.
