Дождь и до 6 градусов тепла будут в Московском регионе 14 октября

Днем 14 октября в Москве и области ожидается от 4 до 6 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

14 октября днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны умеренные осадки, преимущественно дождь. Ветер западный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью 14 октября в Москве и области ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет облачная погода. Возможны дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

13 октября в Москве выпал первый снег. Он был мокрым, падал на асфальт, землю и сразу таял.

