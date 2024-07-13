Дождь и до +31 градуса ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Скорость юго-западного, западного ветра не превысит 13 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
В столице из-за сильной жары на субботу объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 12 до 18 часов.