Дождь и до +31 градуса ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в субботу температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.