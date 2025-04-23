Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:17

В Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.