Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Общество

В Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на  сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается переменная облачность.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

В столичном регионе до вечера 24 апреля действует «оранжевый» уровень погодной опасности  из-за аномальной жары с температурой выше климатической нормы.