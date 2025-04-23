Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
В столичном регионе до вечера 24 апреля действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары с температурой выше климатической нормы.