Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в субботу температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11 градусов, местами пройдет небольшой дождь. сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.