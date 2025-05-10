Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11 градусов, местами пройдет небольшой дождь. сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная с прояснениями погода.
Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Также в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Его объявили до 7 часов 11 мая.