Дождь и +6 градусов ожидаются в Московском регионе 16 октября

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Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 10 м/с будут в Московском регионе в среду

Днем в среду в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ожидается маленький дождь и облачность с прояснениями. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от нуля до двух градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями, маленький дождь. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Москве из-за непогоды падали деревья. Это произошло из-за появления мокрого снега и дождя.