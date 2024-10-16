Дождь и +6 градусов ожидаются в Московском регионе 16 октября
Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 10 м/с будут в Московском регионе в среду
Днем в среду в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается маленький дождь и облачность с прояснениями. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Московском регионе будет от нуля до двух градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями, маленький дождь. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.
Ранее в Москве из-за непогоды падали деревья. Это произошло из-за появления мокрого снега и дождя.