Дождь будет в Московском регионе 12 ноября

Днем 12 ноября в Москве и области будет от четырех до шести градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

12 ноября днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами большой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер восточный, юго-восточный, от одного до шести метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за тумана. Он будет действовать с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.