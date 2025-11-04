Дождь будет 4 ноября в Московском регионе
Днем 4 ноября в Москве и области ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
4 ноября днем в Московском регионе будет облачная погода и дождь. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не будет. Местами возможен туман. Ветер слабый.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве метеорологическая зима начнется в середине ноября. Тогда среднесуточная температура воздуха уменьшится ниже нуля.
