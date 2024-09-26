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Downdetector: сервисы Альфа-Банка работают с перебоями в нескольких регионах РФ

Онлайн-сервисы Альфа-Банка работают со сбоями в семи регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

На перебои в работе сервисов Альфа-Банка пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Московской и Калининградской областей. У всех пользователей сбой в работе финансового учреждения проявляется по-разному.

Большинство жалуются на проблемы в работе сайта. У некоторых не функционирует мобильное приложение и личный кабинет.

21 сентября тоже обнаружился сбой в работе Альфа-Банка. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Свердловской области.