Downdetector: сбои наблюдаются в работе Вайлдберриз банка

У жителей пяти регионов РФ не работают сервисы Вайлдберриз банка. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Забайкальского края и Архангельской области. Приложение также работает со сбоями в Белгородской, Новосибирской областях и Удмуртской республике.

Россияне жалуются на то, что не работает сервис и сайт. У некоторых пользователей не получается зайти в личный кабинет.

Ранее муж основательницы WB Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries поставила на «паузу» строительство складов в РФ и СНГ. Однако пресс-служба объединенной компании ООО «РВБ» опровергла эту информацию.