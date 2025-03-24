Downdetector: Сбербанк вновь стал доступен после сбоя
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Сбербанк снова стал доступен после сбоя. Количество жалоб пользователей на работоспособность резко снизилось, сообщается на сайте Downdetector.
Примерно в 13:45 фиксировался массовый сбой в работе Сбербанка. Приложение не функционировало в Смоленской, Ленинградской, Ульяновской, Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.
Пользователи жаловались на неработающее мобильное приложение. У некоторых не функционировали сервисы и сайт.
Ранее пользователи заметили сбой в функционировании интернет-провайдера Lovit. У них не работал домашний интернет.