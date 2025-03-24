Downdetector: Сбербанк вновь стал доступен после сбоя

Сбербанк снова стал доступен после сбоя. Количество жалоб пользователей на работоспособность резко снизилось, сообщается на сайте Downdetector .

Примерно в 13:45 фиксировался массовый сбой в работе Сбербанка. Приложение не функционировало в Смоленской, Ленинградской, Ульяновской, Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

Пользователи жаловались на неработающее мобильное приложение. У некоторых не функционировали сервисы и сайт.

Ранее пользователи заметили сбой в функционировании интернет-провайдера Lovit. У них не работал домашний интернет.